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28 квітня 2021, Київ 14:24
Новини | Економіка

Долар частково відіграв втрати проти гривні на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 79 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку зупинилося падіння долара, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:30 котирування сягнули 27 гривень 77,5–79,5 копійки за одиницю американської валюти, це на 4,5 копійки більше від рівня закриття торгів 27 квітня.

«Проти гривні продовжить грати чинник виплати відшкодувань ПДВ експортерам. До кінця місяця залишається всього кілька днів, і основні суми виплат от-от надійдуть на рахунки великих зернотрейдерів та металургів. Це з одного боку скоротить їхнє бажання продавати всю валютну виручку, а з іншого збільшить ліквідність у банківській системі і додасть ресурс спекулянтам на спроби «розгойдування» котирувань протягом дня», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 79 копійок за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебуває вже вісім місяців – від вересня 2020 року.

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