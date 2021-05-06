НБУ ще на копійку посилив гривню проти долара

Національний банк України встановив на 7 травня курс 27 гривень 72 копійки за долар, це на копійку менше за офіційний курс на 6 травня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначним послабленням гривні – до 27 гривень 74–76 копійок із ранкового рівня 27 гривень 72–74 копійки, свідчать дані Finance.ua.

Важливим чинником, який нині впливає на міжбанк, є період репатріації дивідендів «дочками» іноземних компаній і банків.

«Поки, за даними «Мінфіну», основна частина «іноземців» вважає за краще купувати валюту невеликими порціями, щоб не «підривати» котирування і закривати свої валютні покупки дешевше. Швидше за все, цієї ж тактики вони будуть дотримуватися і сьогодні. Але якщо хтось із великих іноземних покупців «перестарається» з купівлею, або вони одночасно вийдуть на торги і змінять співвідношення попиту і пропозиції, ситуативно курс піде вгору», – вказували на початку торгів 6 травня фахівці сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року.