НБУ послабив гривню проти долара на 4 копійки

Національний банк України встановив на 11 травня курс 27 гривень 76 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на 6 травня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначним на рівні 27 гривень 74–76 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua. Ці показники тотожні з тими, які були зафіксовані 6 травня.

Важливим чинником, який 7 травня продовжив вплив на міжбанк, був період репатріації дивідендів «дочками» іноземних компаній і банків.

«Основна частина «іноземців» вважає за краще купувати валюту невеликими порціями, щоб не «підривати» котирування і закривати свої валютні покупки дешевше. Швидше за все, цієї ж тактики вони будуть дотримуватися і сьогодні», – вказували на початку торгів 7 травня фахівці сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року.