Гривня поновила посилення проти долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 11 травня поновилося зростання гривні проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 13:05 котирування становили 27 гривень 66–68 копійок за долар, це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 7 травня.

На користь гривні 11 травня працюють два важливі чинники, повідомляють аналітики сайту «Мінфін». По-перше, «клієнтам буде зарахована валютна виручка практично за два робочих дні – минулу п’ятницю і вихідний в Україні понеділок, який був робочим у США і ЄС», по-друге, «відбудеться аукціон Міністерства фінансів України з продажу ОВДП».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 68 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 11 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року.