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11 травня 2021, Київ 15:04
Новини | Економіка

Гривня поновила посилення проти долара на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 68 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 11 травня поновилося зростання гривні проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 13:05 котирування становили 27 гривень 66–68 копійок за долар, це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 7 травня.

На користь гривні 11 травня працюють два важливі чинники, повідомляють аналітики сайту «Мінфін». По-перше, «клієнтам буде зарахована валютна виручка практично за два робочих дні – минулу п’ятницю і вихідний в Україні понеділок, який був робочим у США і ЄС», по-друге, «відбудеться аукціон Міністерства фінансів України з продажу ОВДП».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 68 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 11 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року.

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