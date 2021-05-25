НБУ послабив гривню на 2 копійки щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 45 копійок за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 25 травня.

На українському міжбанківському валютному ринку 25 травня зранку переважав попит на долар, що спричинило зміну тренду, але згодом ситуація стабілізувалася. За даними Finance.ua, станом на 12:35 котирування становили 27 гривень 44–46 копійок за долар, це на пів копійки більше за рівень закриття торгів 24 травня.

Важливим чинником, який впливає на торги 25 травня, є аукціон із продажу облігацій внутрішньої державної позики.

«Якщо потенційні покупці і Мінфін України знайдуть компроміс щодо прибутковості, то, за нашим прогнозом, 25 травня Мінфін України зможе продати гривневі ОВДП з прибутковістю від 8,30% до 12,40% річних в залежності від термінів розміщення при загальному обсягу продажу у межах від 3,5 до 6,8 млрд гривень. Це частково впливатиме на поведінку ресурсного та валютного ринків сьогодні і завтра. Але якщо компромісу не буде знайдено, то чиновники продадуть паперів на близько 2−3 млрд гривень переважно держбанкам, і на цьому все й закінчиться. І такі результати аукціону вже не будуть суттєво впливати на поведінку міжбанку», – відзначали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Минулого тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.