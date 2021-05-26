Долар уперше за тиждень посилився понад 27,5 гривні – НБУ

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 54 копійки за долар, це на 8 копійок більше за офіційний курс на 26 травня.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 12:50 котирування становлять 27 гривень 55–57 копійок, це на 6,5 копійки більше за рівень закриття торгів 25 травня.

«Основними мотиваторами для ринку все ж таки будуть господарська діяльність підприємств перед завершенням травня і отримання експортерами основних сум відшкодувань ПДВ. Вони почали вже отримувати такі кошти від держави, і це скорочує пропозицію валюти на міжбанку», – писали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Минулого тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.