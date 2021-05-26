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26 травня 2021, Київ 14:36
Новини | Економіка

Долар уперше за тиждень посилився понад 27,5 гривні – НБУ

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 54 копійки за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 54 копійки за долар, це на 8 копійок більше за офіційний курс на 26 травня.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 12:50 котирування становлять 27 гривень 55–57 копійок, це на 6,5 копійки більше за рівень закриття торгів 25 травня.

«Основними мотиваторами для ринку все ж таки будуть господарська діяльність підприємств перед завершенням травня і отримання експортерами основних сум відшкодувань ПДВ. Вони почали вже отримувати такі кошти від держави, і це скорочує пропозицію валюти на міжбанку», – писали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Минулого тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.

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