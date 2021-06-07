НБУ не зміг зупинити посилення гривні на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція посилення гривні, хоча Національний банк і наприкінці минулого, і на початку цього тижня виходить із викупом надлишку пропозиції долара.

За даними Finance.ua, станом на 13:20 торги відбуваються на рівні 27 гривень 17–19 копійок за долар, це на 7 копійок менше за рівень закриття торгів 4 червня.

«Уже встиг з’явитися НБУ, купив перші 20 мільйонів доларів по 27,19 гривні і швидко пішов. Схоже, це не останній його вихід на сьогодні, тому що котирування продовжили зниження», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 20 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.