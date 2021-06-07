Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
07 червня 2021, Київ 15:35
Новини | Економіка

НБУ не зміг зупинити посилення гривні на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 20 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція посилення гривні, хоча Національний банк і наприкінці минулого, і на початку цього тижня виходить із викупом надлишку пропозиції долара.

За даними Finance.ua, станом на 13:20 торги відбуваються на рівні 27 гривень 17–19 копійок за долар, це на 7 копійок менше за рівень закриття торгів 4 червня.

«Уже встиг з’явитися НБУ, купив перші 20 мільйонів доларів по 27,19 гривні і швидко пішов. Схоже, це не останній його вихід на сьогодні, тому що котирування продовжили зниження», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 20 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG