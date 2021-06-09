НБУ не дав долару послабитися до 27 гривень

Національний банк України 9 червня був головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку. Регулятор спершу викупив 20 мільйонів доларів по 27 гривень 10 копійок, а згодом сформував ціну на надлишок пропозиції американської валюти на рівні 27 гривень 8 копійок, що і стало для ринку орієнтиром.

«На торгах по долару НБУ купив близько 100 мільйонів за курсом 27,08 гривні. Серед основних продавців – «Сітібанк», – повідомили експерти сайту «Мінфін» станом на 16:00.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на позначках 27 гривень 8–10 копійок за долар, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 8 червня.

НБУ встановив на 10 червня курс 27 гривень 9 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.