Фахівці назвали причини зростання гривні проти долара

Головними чинниками, які 18 травня впливають на курсоутворення на українському міжбанківському валютному ринку, є період бюджетних платежів і планований на 19 травня аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП. Обидва ці чинники грають на користь гривні, вказують експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

Національний банк уже двічі виходив на ринок, викуповуючи надлишок пропозиції долара по 26,60 і 26,57 гривні за одиницю американської валюти.

За даними Finance.ua, станом на 12:55 торги на міжбанку відбувалися на рівні 26 гривень 56–58 копійок за долар.

НБУ встановив на 18 травня офіційний курс 26 гривень 64 копійки за долар, довідкове значення, зафіксоване регулятором опівдні, га сім копійок менше – 26 гривень 57 копійок за долар.