Курс гривні до долара залишається стабільним

На українському міжбанківському валютному ринку попит і пропозиція долара майже врівноважені, і це відбивається на котируваннях, які вже другу сесію поспіль майже не змінюються. Станом на 12:35 долар торгується на рівні 26 гривень 97–99,5 копійки, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару попит і пропозиція перебувають у дуже хиткій рівновазі. Усе залежить від виходів великих гравців, які почали з’являтися на ринку ближче до 12-ї години», – інформують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 98 копійок за долар, це менш як на копійку відрізняється від офіційного курсу на 5 травня.