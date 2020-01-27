Гривня втрачає 25 копійок щодо долара США – НБУ

Національний банк України оприлюднив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 58 копійок за долар, це на 25 копійок більше за офіційний курс на 27 січня.

За даними Finance.ua, станом на 12:15 торги на міжбанківському валютному відбуваються на рівні 24 гривні 58,5–61 копійка за долар.

«Торги по долару на піку активності при сильному розігріві курсу за рахунок нестачі пропозиції валюти на ринку. Йдуть операції по лотах до 1 мільйона доларів за значної частини спекулятивних угод», – відзначають фахівці сайту «Мінфін» станом на 12:00.

За даними аналітиків, на користь знецінення гривні зіграли поведінка НБУ (регулятор минулої п’ятниці викупив 50 мільйонів доларів з ринку одразу після початку торгів), а також збільшення попиту на валюту з боку великих покупців перед кінцем місяця на тлі надходжень відшкодувань ПДВ експортерам. Готівковий ринок наразі є нейтральним чинником, а на користь гривні може зіграти запланований на 28 січня аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

На цей тиждень заплановане нове засідання комітету НБУ з питань монетарної політики.