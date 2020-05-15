Гривня зміцнилася ще на 4 копійки щодо долара – НБУ

Національний банк України оприлюднив опівдні 15 травня довідкове значення курсу 26 гривень 64 копійки за долар, це на чотири копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними експертів сайту «Мінфін», НБУ впродовж поточної сесії вже двічі виходив на міжбанківський валютний ринок, викуповуючи надлишок долара по 26 гривень 66 копійок і 26 гривень 63 копійки, не допустивши більшого послаблення американської валюти.

«Попереду період бюджетних платежів, і на фоні дефіциту гривні у більшості компаній та падіння іхньої виручки період концентрації ресурсів під розрахунки з державою для них збільшується. Багато які з них сьогодні вважатимуть за краще не купувати валюту на ринку, а розмістити наявну у них гривню на короткі депозити до терміну сплати податків і накопичувати нацвалюту під бюджетні розрахунки. Це знизить тиск на валютний ринок», – вказують фахівці.

За даними Finance.ua, станом на 14:00 котирування на міжбанківському валютному ринку складали 26 гривень 63–65 копійок за долар.