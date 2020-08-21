НБУ посилює гривню щодо долара слідом за міжбанком

Національний банк України опівдні 21 серпня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 38 копійок за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відобразив тенденцію, яка спостерігалася на українському міжбанківському валютному ринку в другій половині дня 20 серпня. 21 серпня на міжбанку долар дещо подорожчав, але станом на 13:00, як свідчать дані Finance.ua, котирування є ненабагато вищими за довідковий курс НБУ – 27 гривень 38,5–40,5 копійки за одиницю американської валюти.

«На торгах по долару попит дещо перевищує пропозицію, що підтягує поступово котирування вгору», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Із рівня майже 28 гривень за долар національна валюта впродовж майже двох тижнів дорожчала. Цього тижня тренд змінився, 20 серпня котирування міжбанку навіть перейшли позначку 27,5 гривні за долар. Але в пікові дні бюджетних платежів і перед тривалими вихідними попит на гривню серед учасників ринку зріс, що спричинило деяке послаблення долара.