Гривня відіграла у долара ще 10 копійок – НБУ

Національний банк України вже сьомий день поспіль посилює гривню в головній валютній парі. Опівдні 5 червня регулятор установив довідкове значення курсу 26 гривень 60 копійок за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку котирування опускалися нижче за орієнтири НБУ, але станом на 13:15 є подібними до даних регулятора – 26 гривень 59–61 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua.

Нацбанк уже в першу годину торгів виходив із викупом надлишку долара – спершу за курсом 26,62, згодом – 26,60 гривні за одиницю американської валюти, інформує сайт «Мінфін». НБУ поповнив свої резерви щонайменше на 100 мільйонів доларів, вказують експерти.