Гривня йде на рекорд, НБУ стримує падіння долара

Національний банк України встановив опівдні 25 листопада довідкове значення курсу 24 гривні 6 копійок за долар, це одразу на 10 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Якщо таке значення курсу буде встановлене як офіційне на 26 листопада (зазвичай довідкове значення та офіційний курс відрізняються незначно), то це буде новим рекордом майже за чотири роки. НБУ встановив на 30 вересня офіційний курс 24 гривні 8 копійок, це був рекорд від січня 2016 року.

«Торги по долару на 12-ту годину на піку активності. Йдуть операції по лотах до 1 мільйона доларів при перевищенні пропозиції над попитом. НБУ викуповує надлишок долара в резерви через (механізм – ред.) Matching, що утримує котирування американської валюти», – вказують фахівці сайту «Мінфін», які відстежують події на міжбанківському валютному ринку.

За даними сайту Finance.ua, станом на 12:30 на міжбанку котирування становили 24 гривні 5–7 копійок за долар.

Надмірне посилення гривні щодо долара є не менш небезпечним, ніж стрімка девальвація національної валюти. Зокрема, посилення понад рівень, закріплений у розрахунках уряду, ставить під загрозу виконання дохідної частини державного бюджету. Саме через це НБУ, викуповуючи надлишок пропозиції долара, намагається не допустити більшого посилення гривні.