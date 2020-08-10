Гривня незначно зміцнюється щодо долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 10 серпня триває зміцнення гривні, яке розпочалося ще минулого тижня. За даними Finance.ua, станом на 12:45 котирування становлять 27 гривень 59–61 копійка за долар (торги відкрилися на копійку вище).

«Дефіцит гривні змусить продавців-експортерів бути більш поступливими за курсом і продавати свою валютну виручку за рівнем котирувань, що складається на ринку, без особливих спроб зіграти «на підвищення», – прогнозували на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 66 копійок за долар, це на копійку більше за офіційний курс на 10 серпня.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.