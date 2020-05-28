Гривня відіграла одноденні втрати на міжбанку

Національний банк України за підсумками торгів на українському міжбанківському валютному ринку встановив на 29 травня курс 26 гривень 91 копійка за долар, посиливши національну валюту на 9 копійок.

Днем раніше вперше за місяць регулятор встановив офіційний курс на рівні 27 гривень рівно.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на рівні 26 гривень 90–93 копійки за долар. Більшу частину сесії котирування були ще нижчими, 26 гривень 89–91 копійка за долар, впасти нижче американській валюті не дав НБУ, який викуповував надлишок пропозиції у свої резерви, вказують експерти сайту «Мінфін».