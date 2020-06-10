НБУ залишив курс гривні незмінним, на міжбанку долар різко впав

Національний банк України встановив на 11 червня курс 26 гривень 64 копійки за долар, тотожний із чинним на 10 червня офіційним курсом.

Водночас на українському міжбанківському валютному ринку, де впродовж дня панувала відносна стабільність, в останні дві години торгів курс американської валюти різко впав. За даними Finance.ua, сесія завершилася котируваннями 26 гривень 57,5–60 копійок за долар.

Аналітики сайту «Мінфін» називали першими серед чинників, які вплинуть на міжбанк, отримання Україною першого траншу за новою кредитною програмою МВФ та розрахунки за результатами проведеного напередодні аукціону з продажу ОВДП. Інвестори купили цінних паперів на загальну суму 17,8 мільярда гривень, і такі значні грошові потоки мали вплинути на користь гривні.