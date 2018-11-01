Росія заплатить високу ціну за свої дії – міністр закордонних справ Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Росія заплатить високу ціну за свої дії, якщо її поведінка не зміниться. Виступаючи в дослідницькому інституті Policy Exchange, керівник зовнішньополітичного відомства підкреслив: необхідно повернути Росію в «засновану на правилах систему міжнародних відносин».

Як зазначив Джеремі Гант, раніше він вважав, що Росія хоче стати частиною світової правової системи. Його думка змінилася після вторгнення в Грузію в 2008 році і анексії в Криму в 2014-му, а також кібератак на іноземні уряди та отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини.

За словами міністра, Сполучене королівство найближчим часом «покінчить з мережею агентів ГРУ» на своїй території. Саме російську розвідку Лондон звинувачує в причетності до кібератак і отруєння Сергія Скрипаля. У Москві всі звинувачення з цього приводу категорично відкидають. Заяву Джеремі Ганта в російському керівництві назвали «тактикою погроз».