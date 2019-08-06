ЗМІ: посол США в Росії подав у відставку

Посол США в Росії Джон Хантсман подав у відставку. Про це повідомляє видання The Hill. Очікується, що дипломат залишиться на своєму посту до 3 жовтня.

У заяві на ім’я президента США Дональда Трампа Хантсман зазначив, що задоволений довірою, яке йому надали як послу Сполучених Штатів в Росії в історично складний період двосторонніх відносин, зазначає The Hill.

За даними американських ЗМІ, Хантсман збирається повернутися в штат Юта і висунути свою кандидатуру на пост губернатора на майбутніх виборах.

Хантсман – член Республіканської партії. Служив в адміністрації Білого дому з часів Рональда Рейгана. Він зайняв пост посла США в Росії у 2017 році. З 2005 по 2009 рік був губернатором штату Юта. Залишив посаду після призначення на посаду посла США в Китаї.