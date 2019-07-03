«Батько Ford Mustang» Лі Якокка помер у віці 94 років

Американський підприємець Лі Якокка відомий як батько автомобіля Ford Mustang помер у віці 94 років.

Газета The Washington Post із посиланням на його дочку пише, що Якокка помер 2 липня в себе вдома в Бел-Ейр в американській Каліфорнії внаслідок ускладнень хвороби Паркінсона.

Якокка прийшов у компанію Ford Motor Company у 1946 році й у 1970 став її президентом. У 1964 у продаж надійшов Ford Mustang, розроблений Якоккою. У перший рік компанія продала рекордні 419 тисяч копій автомобіля

У 1978 році Якокка прийшов у Chlysler, який мав багатомільйонну заборгованість, і врятував компанію від банкрутства. Йому вдалося залучити позику від держави на 1,5 мільярда доларів.

У травні 1982 році президент США Рональд Рейган призначив Якокку головою фонду із реставрації статуї Свободи в Нью-Йорку.