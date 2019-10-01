В Антарктиді відколовся найбільший за пів століття айсберг

В Антарктиді від льодовика Амері відколовся айсберг вагою 315 мільярдів тонн – найбільший за понад пів століття. Про це повідомляє ВВС.

Уламок площею 1636 кілометрів квадратних, що майже дорівнює площі шотландського острова Скай. Айсберг отримав назву D28.

ВВС зазначає, що айсберг потрібно постійно відслідковувати, адже, зважаючи на його розміри, він загрожує судноплавству.

Це найбільший уламок криги, який відколовся від льодовика Амері з початку 1960-х. Тоді айсберг мав колосальні розміри – 9000 кілометрів квадратних.

Амері – третій за величиною крижаний шельф в Антарктиді, і є ключовим дренажним каналом на сході континенту.