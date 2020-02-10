Cили Асада вбили п’ять турецьких солдатів в Ідлібі – ЗМІ

П’ять турецьких солдатів загинули та ще п’ятеро були поранені внаслідок артилерійського обстрілу сил режиму президента Сирії Башара Асада по турецькому спостережному пункту в аеропорту Тафтаназ на сході провінції Ідліб, повідомляє 10 лютого турецьке видання Daily Sabah із посиланням на міністерство оборони Туреччини.

За повідомленням, турецькі військові завдали удару у відповідь після нападу в аеропорту.

Минулого тижня в результаті нападу сил Асада в Ідлібі загинули сім турецьких солдатів та один цивільний співробітник, що працював на турецьких військових.

Ідліб був оплотом опозиційних та антиурядових збройних формувань від початку сирійської громадянської війни в 2011 році.

У вересні 2018 року Туреччина та Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації, в якій агресивні дії заборонені. Але відтоді понад 1800 цивільних загинули під час атак російських та сирійських сил.