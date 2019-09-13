У Гарварді вручили Шнобелівську премію

У Гарвардському університеті 29-й раз вручили щорічну Шнобелівську премію за найбільш абсурдні досягнення в науці. Нею нагороджують в десяти різних дисциплінах.

Шнобелівська премія миру, зокрема, дісталася групі учених з Великобританії, Саудівської Аравії, США і Сінгапуру. Вони намагалися виміряти кількість задоволення, яке можна отримати від лоскоту.

Премію в галузі економіки отримали японські фахівці. Вони з’ясували, які банкноти найкраще підходять для бактерій. Виявилося, що найбільше мікробів збирається на американському доларі і румунською леї.

Нагороду в галузі інженерії отримав іранський вчений за пристрій по зміні дитячих підгузків.

Премія в галузі медицини дісталася італійцеві. Він встановив, що піца може захистити від безлічі хвороб за умови, що вона приготовлена в Італії.

Премію вручають справжні нобелівські лауреати. Переможці отримують кавовий стаканчик, упаковку жувальної гумки, сигарету і зубну щітку. А також грошовий приз у розмірі десяти трильйонів зімбабвійських доларів. Це близько 40 центів США.