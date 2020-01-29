Після звернення Зеленського уряд вирішив «долю» 23 тонн іграшок

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня ухвалив рішення про безкоштовну передачу понад 155 тисяч дитячих іграшок дитячим будинкам, лікарням, дітям військових та сім’ям, що потребують соціального захисту.

«Мова йде про 23 тонни (155 тисяч) іграшок, які знаходяться на складах Нової митниці в Одесі і від яких відмовився попередній власник. Всі необхідні перевірки з безпечності іграшок будуть проведені найближчим часом до того, як їх передадуть дітям у відповідні установи», – йдеться в повідомленні уряду.

28 січня президент Володимир Зеленський у фейсбуці закликав Кабінет міністрів передати дітям 23 тонни іграшок, які не були розмитнені в Чорноморському порту.