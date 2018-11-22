Помер очільник ГРУ Ігор Коробов

Помер очільник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ) генерал-полковник Ігор Коробов, повідомило Міністерство оборони Росії.

У відомстві зазначили, що Коробов помер 21 листопада у віці 62 років від «тяжкої і тривалої хвороби».

Коробов очолив російську військову розвідку у 2016 році після смерті свого попередника 58-річного Ігоря Сергуна. Наступного року він отримав звання Героя Росії.

Разом з іншими офіцерами ГРУ Коробов перебував під санкціями США через підтримувану російською владою діяльність, яка «підриває кібербезпеку».

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