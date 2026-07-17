На Київщині помер український журналіст та науковець, автор Радіо Свобода Ігор Лосєв

На Київщині після важкої хвороби помер колумніст видань «Флот України», «День», «Дзеркало тижня», «Свобода», «Шлях перемоги», «Українське Слово», а також автор Радіо Свобода, зокрема проєкту Крим.Реалії, Ігор Лосєв.



Про його смерть у фейсбуці повідомили журналіст Микола Владзімірській та президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Про місце та час прощання не повідомляється.

«Пішов з життя викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія», політичний мислитель українського Криму, визначний громадський діяч і прекрасна людина Ігор Лосєв. Велика втрата для українського інтелектуального життя. Світла йому Пам'ять і Царство Небесне!», – написав Квіт у фейсбуці.

Уродженець Севастополя Ігор Лосєв помер 15 липня на 72-му році життя. Окрім написання аналітичних статей, присвячених українським ВМС, він також був кандидатом філософських наук, доцентом кафедри культурології Києво-Могилянської академії, членом Національної спілки журналістів України, почесним членом Севастопольського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та першим лауреат Премії імені Джеймса Мейса.

Ігор Лосєв автором кількох книг, серед яких «Історія і теорія світової культури: європейський контекст», «Севастополь – Крим – Україна: хроніка інформаційної оборони», «Azat Qirim чи колонія Москви? Імперський геноцид і кримськотатарська революція» (у співавторстві) й інших.

Матеріали Ігоря Лосєва, опубліковані на сайті Радіо Свобода, можна прочитати тут.



