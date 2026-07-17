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Новини | Події

На Київщині помер український журналіст та науковець, автор Радіо Свобода Ігор Лосєв

Про місце та час прощання не повідомляється
Про місце та час прощання не повідомляється

На Київщині після важкої хвороби помер колумніст видань «Флот України», «День», «Дзеркало тижня», «Свобода», «Шлях перемоги», «Українське Слово», а також автор Радіо Свобода, зокрема проєкту Крим.Реалії, Ігор Лосєв.

Про його смерть у фейсбуці повідомили журналіст Микола Владзімірській та президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Про місце та час прощання не повідомляється.

«Пішов з життя викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія», політичний мислитель українського Криму, визначний громадський діяч і прекрасна людина Ігор Лосєв. Велика втрата для українського інтелектуального життя. Світла йому Пам'ять і Царство Небесне!», – написав Квіт у фейсбуці.

Уродженець Севастополя Ігор Лосєв помер 15 липня на 72-му році життя. Окрім написання аналітичних статей, присвячених українським ВМС, він також був кандидатом філософських наук, доцентом кафедри культурології Києво-Могилянської академії, членом Національної спілки журналістів України, почесним членом Севастопольського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та першим лауреат Премії імені Джеймса Мейса.

Ігор Лосєв автором кількох книг, серед яких «Історія і теорія світової культури: європейський контекст», «Севастополь – Крим – Україна: хроніка інформаційної оборони», «Azat Qirim чи колонія Москви? Імперський геноцид і кримськотатарська революція» (у співавторстві) й інших.

Матеріали Ігоря Лосєва, опубліковані на сайті Радіо Свобода, можна прочитати тут.


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