Реліквію ХVII ст. із колекції гетьмана Скоропадського презентували у Києві

У Національному музеї історії України презентували реліквію з колекції останнього гетьмана України Павла Скоропадського – ікону ХVII століття «Богородиця Володимирська».

У 1918 році його родина вивезла її з собою до екзилу: спочатку реліквія зберігалась у Павла та Олександри Скоропадських у Німеччині, а згодом у їхньої молодшої дочки Олени Отт-Скоропадської у Швейцарії.

До України «Богородиця Володимирська» повернулась на початку 2019 року завдяки зусиллям українського колекціонера Ярослава Голдуна.

Ікона належить до строганівської школи іконопису (дошка, левкас, темпера) і оздоблена срібними з позолотою шатами невідомого майстра.

Як саме «Богородиця Володимирська» опинилась свого часу в колекції Павла Скоропадського достеменно не відомо.

За однією з версій, він міг її отримати як сімейну реліквію, що, ймовірно, належала ще його предку, гетьману Івану Скоропадському (1646–1722 років).

За іншою версією до Павла Скоропадського ікона могла потрапити під час національно-визвольних змагань в Україні в 1917–1921 років.

Протягом двох тижнів – від 7 і до 20 травня, – усі охочі можуть подивитися на реліквію у Національному музеї історії України.