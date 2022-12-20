Консулу Литви у Херсоні повернули викрадену під час окупації міста колекцію ікон. Він передав її музею

Почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні Віктору Попову повернули колекцію старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час окупації міста, повідомляє пресслужба СБУ.

«На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні і вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України. Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоніспівробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом «повернення» культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору», – розповіли в СБУ.

Після того, як СБУ повернула колекцію власнику консул вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Раніше сьогодні правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що російські військові сили й цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, собору й національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації.