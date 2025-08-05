У Бухаресті помер колишній президент Румунії Іон Ілієску

Колишній президент Румунії Іон Ілієску помер у Бухаресті. Ілієску було 95 років. На початку червня лікарі діагностували у нього рак легенів.

Ілієску народився 3 березня 1930 року у передмісті Олтеніца у сім'ї залізничника. Батько Ілієску був членом комуністичної партії, що діяла в підпіллі.

1955 року Ілієску закінчив Московський енергетичний інститут.

1957 року його було обрано депутатом Великих національних зборів. У наступні роки працював у Союзі асоціацій студентів-комуністів та очолював відділ пропаганди ЦК Румунської комуністичної партії (1965–1968). У 1967 році обійняв посаду першого секретаря ЦК Союзу комуністичної молоді та став міністром у справах молоді.

До середини 1970-х генеральний секретар компартії Ніколае Чаушеску почав бачити в Ілієску потенційного суперника та поступово усунув його від активної політичної діяльності.

У 1984 році Ілієску зняли з усіх постів і виключили з ЦК, але Чаушеску не став піддавати його репресіям.

Уся біографія Іона Ілієску в період комунізму залишалася засекреченою, зазначає Румунська служба Радіо Свобода. Офіційні документи, що містять особисті дані та відомості про кар'єру в керівництві Румунської робочої партії та Румунської комуністичної партії, зникли з архівів.

Президентська комісія з аналізу комуністичної диктатури також не мала доступу до особистої справи колишнього президента Румунії.

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У травні 1990 року у Румунії відбулися вибори президента. На них за Ілієску проголосувало 85% виборців. Ілієску став першим демократично обраним главою держави. 1992 року Ілієску повторно обрали президентом.

1996 року Ілієску програв вибори Емілю Константінеску і перейшов в опозицію. На президентських виборах 2000 року Ілієску знову балотувався та переміг у другому турі.

1990 року Ілієску організовував доставку до Бухареста озброєних залізною арматурою шахтарів для розгону опозиційних демонстрацій. Після цих подій проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у злочинах проти людяності. Ілієску звинувачували у загибелі чотирьох шахтарів у червні 1990 року та поранення близько тисячі осіб. Усього за роки його правління внаслідок заворушень та актів насильства загинули понад 800 осіб.