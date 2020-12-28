Зеленський, Яник, Князь: Мін’юст назвав найрідкісніші та найпоширеніші імена дітей у 2020 році

Міністерство юстиції України назвало найрідкісніші й найпоширеніші імена дітей у 2020 році.

«В Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан. Серед дівчаток же зустрічались такі імена, як Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева», – повідомили в міністерстві.

У відомстві розповіли, що серед найбільш поширених імен хлопчиків – Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило та Дмитро. Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія та Вікторія.

За даними Державної служби статистики, станом на кінець жовтня в Україні народилися 247 278 дітей.