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04 Вересень 2019, Київ 11:20
Новини | Події

Індекс якості життя: Київ потрапив до переліку п’яти міст із найбільшим розвитком

Київ за останні п’ять років набрав 5,2 пункта й загалом тепер має 56,6% зі 100

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Столиця України Київ потрапила до переліку п’яти міст із найбільшим прогресом за останні п’ять років у Глобальному індексі якості життя (Global Liveability Index). Рейтинг підготував британський дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

Українська столиця за останні п’ять років набрала 5,2 пункта й загалом тепер має 56,6% зі 100. Попри прогрес, Київ наразі посідає 117 місце із 140. Автори індексу зазначають, що великий вплив на рейтинг міста продовжують мати питання безпеки, пов’язані зі збройним конфліктом на Донбасі.

Серед інших міст із найбільшим прогресом – столиця Росії Москва (68 місце), столиця Сербії Белград (77), столиця В’єтнаму Ханой (107) та місто Абіджан у Кот-д’Івуарі.

Найбільший регрес мають Детройт (США), Асунсьйон (Парагвай), Туніс (Туніс), Каракас (Венесуела) й Тріполі (Лівія).

Очолили рейтинг Відень (Австрія), Мельбурн (Австралія), Сідней (Австралія), Осака (Японія) та Калґарі (Канада).

Рейтинг міст визначали на основі понад 30 факторів у п’ятьох категоріях: «стабільність», «охорона здоров’я», «культура й навколишнє середовище», «освіта» й «інфраструктура».

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