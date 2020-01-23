«Індекс сприйняття корупції»: Україна вперше з 2012 року втратила позиції

Україна втратила чотири позиції в новому «Індексі сприйняття корупції» (CPI), який щороку готує міжнародна організація Transparency International.

За підсумками 2019 року Україна спустилася зі 122-го на 126-е місце зі 180. Країна отримала 30 балів зі 100 можливих – на два бали менше, ніж минулоріч. Востаннє регрес України Transparency International відзначала в «Індексі» за підсумками 2012 року.

«CPI враховує дослідження за останні два роки. З початку 2017-го в Україні фактично відбувалося згортання реформ і боротьби з корупцією. Влада відверто намагалася обмежити незалежність антикорупційних органів, затягувала запуск Вищого антикорупційного суду, створювала законодавчі перепони. Що говорити про політичну заангажованість тодішнього НАЗК і провальну судову реформу. Останні пару років влада проігнорувала більшість рекомендацій, а деякі з них були критично важливими», – зазначив виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

Цьогорічний рейтинг очолюють Данія та Нова Зеландія, які мають по 87 балів. Далі йдуть Фінляндія (86), Сінгапур, Швеція та Швейцарія (по 85).

Найменше балів набрали Сомалі (9), Південний Судан (12) та Сирія (13).