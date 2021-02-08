Індія: принаймні 170 людей зникли безвісти після сходження льодовика

У Індія рятувальні бригади продовжують пошуки щонайменше 170 зниклих безвісти після сходження льодовика у Гімалаях, що спровокувало повінь.

Наразі відомо про 14 загиблих, однак їх кількість може зрости.

Повінь сталася після того, як 7 лютого частина льодовика Нанда-Деві відкололася.

Потоком води було зруйновано ГЕС, яку будували, іншу ГЕС пошкоджено. Зниклі люди працювали на цих двох об’єктах.

Щонайменше 30 робітників потрапили в пастку у тунелях на заводі в Дауліганзі, заявила влада.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді написав у твіттері, що «нація молиться за безпеку всіх» в Уттаракханді та пообіцяв виплати найближчим родичам загиблих.

Вчені стверджують, що катастрофа підкреслює небезпеку глобального потепління у Гіндукуші та Гімалайських горах, які в замерзлому стані містять величезні запаси прісної води.