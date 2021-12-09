Загиблого в аварії гелікоптера начальника штабу оборони Індії поховають із військовими почестями

Тіла начальника штабу оборони Індії та ще 12 осіб, які загинули в аварії гелікоптера, 9 грудня доправлять у Нью-Делі, де генерала Біпіна Равата поховають із повними військовими почестями, повідомив міністр оборони Раджнат Сінгх.

Генерал Біпін Рават, його дружина і 12 військовослужбовців прямували до військового штабу на півдні Індії, коли гелікоптер, яким вони летіли, розбився 8 грудня поблизу міста Кунур.

Лише одна людина з 14, що були на борту, вижила в катастрофі. Причину аварії з’ясовують.

63-річний Рават був призначений першим начальником штабу оборони Індії наприкінці 2019 року. Ця посада була створена з метою інтеграції армії, флоту і повітряних сил.