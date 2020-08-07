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07 серпня 2020, Київ 20:29
Новини | Міжнародні

В Індії розбився пасажирський літак

Літак авіакомпанії Air India Express розбився, здійснюючи посадку в аеропорту штату Керала.

Як повідомляє ВВС, літак прямував з ОАЕ. Під час приземлення він викотився за межі посадкової смуги.

ВВС зазначає, що поки невідомо, чи є жертви аварії. На фото у соцмережах видно, що літак розламався на дві частини.

Інцидент стався на тлі негоди – у регіоні сезон сильних злив та повеней.

Авіакомпанія повідомляє, що на бору перебували 184 пасажири та семеро членів екіпажу. Повідомляється також про госпіталізованих пасажирів, але не уточнюється їхня кількість.

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