В Індії розбився пасажирський літак

Літак авіакомпанії Air India Express розбився, здійснюючи посадку в аеропорту штату Керала.

Як повідомляє ВВС, літак прямував з ОАЕ. Під час приземлення він викотився за межі посадкової смуги.

ВВС зазначає, що поки невідомо, чи є жертви аварії. На фото у соцмережах видно, що літак розламався на дві частини.

Інцидент стався на тлі негоди – у регіоні сезон сильних злив та повеней.

Авіакомпанія повідомляє, що на бору перебували 184 пасажири та семеро членів екіпажу. Повідомляється також про госпіталізованих пасажирів, але не уточнюється їхня кількість.