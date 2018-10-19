В Індії понад 50 людей загинули на релігійному святі, їх переїхав поїзд

На півночі Індії 19 жовтня поїзд врізався у глядачів, які прийшли на релігійне свято. Загинули, за попередніми даними, понад 50 людей, число поранених уточнюється. Інцидент стався під час свята Віджая-дашамі в передмісті Амрітсара.

Глядачі стояли на залізничних коліях, спостерігаючи за спаленням гігантських фігур і феєрверками. Вони могли не почути поїзд, що наближається.

В індійському урядовому звіті 2012 року йшлося, що майже 15 тисяч людей гинуть на залізницях країни щороку. У 2016 році 146 людей загинули, коли поїзд зійшов із рейок на сході країни.