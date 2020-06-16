У Гімалаях на спірному кордоні з Китаєм загинули троє індійських військових

Військове керівництво Індії повідомило, що офіцер і двоє солдатів індійської армії загинули під час «насильницького протистояння» з китайськими військовими на спірному кордоні у Гімалаях.

Найсерйозніший за багато років інцидент стався пізно ввечері 15 червня в долині Галван в районі Ладакх на північному сході Індії, повідомили індійські військові.

Китай тим часом звинуватив Індію у двох перетинах спірної межі кордону, «в результаті чого виникло серйозне фізичне протистояння між прикордонними силами обох сторін».

За повідомленнями індійської сторони, військові представники обох країн вирішили зібратися на зустріч, щоб зменшити напруженість.

Ладакх розташований між гірськими системами Куньлунь на півночі і Гімалаями на півдні. Китай та Індія давно ведуть територіальну суперечку про приналежність цієї ділянки гірської території, який особливо загострився після того, як Китай встановив контроль над Тибетом. Восени 1962 року цей суперечка переросла в прикордонну війну, а в 1993-му і 1996 роках КНР і Індія підписали угоди про підтримку миру в спірних районах. Індія звинувачує Китай у захопленні 38 тисяч квадратних кілометрів її території. Кілька раундів переговорів за останні 30 років не змогли вирішити прикордонні суперечки.