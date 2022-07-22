Новою президенткою Індії стала Драупаді Мурму

Новою президенткою Індії оголошено кандидатку Національно-демократичного альянсу на чолі з Індійською народною партією Драупаді Мурму. Вона стала другою жінкою-президентом та першим главою держави-вихідцем із так званих спискових племен.

Мурму походить із племені санталів, найбільшого племені народу мунда у східному штаті Одіша, яке належить до племен із соціальних низів. Термін повноважень чинного президента Рама Натха Ковінда спливає 24 липня. Мурму складе президентську присягу 25 липня.

Драупаді Мурму 64 роки, вона випускниця відділення мистецтв жіночого університету Рами Деві у Бхубанешварі (штат Одіша). Працювала вчителькою і понад 20 років тому почала займатися політикою. Мурму обіймала посади радника уряду Одіші, міністра транспорту штату, а також протягом двох термінів була членом місцевого парламенту. 2015 року вона стала першою жінкою на посаді губернатора Джаркханда.

Президент Індії переважно виконує представницькі функції, затверджуючи постанови уряду.