Індія: парламент ухвалив суперечливий закон про громадянство

Парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану.

Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Ухвалення закону відбувалося на тлі протестів у регіонах на північному сході, що межують із Бангладеш. У штаті Ассам відбулися сутички між демонстрантами та поліцією.

Конституційність документу, як очікується, перевірять у суді. Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний.

Водночас владна націоналістична партія «Бхаратія Джаната» стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».