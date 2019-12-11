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11 грудня 2019, Київ 21:39
Новини | Міжнародні

Індія: парламент ухвалив суперечливий закон про громадянство

Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули Афганістан, Бангладеш і Пакистан до 2015 року

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Парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану.

Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Ухвалення закону відбувалося на тлі протестів у регіонах на північному сході, що межують із Бангладеш. У штаті Ассам відбулися сутички між демонстрантами та поліцією.

Конституційність документу, як очікується, перевірять у суді. Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний.

Водночас владна націоналістична партія «Бхаратія Джаната» стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».

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