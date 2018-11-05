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05 Листопад 2018, Київ 12:54
Новини | Міжнародні

Причиною катастрофи «Боїнга» в Індонезії не був вибух – влада

Рятувальники дістають із дна речі, імовірно з літака, що впав 29 жовтня, Індонезія

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Літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що розбився 29 жовтня, зруйнувався від удару об поверхню води на великій швидкості. Імовірність вибуху на борту виключена, заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Сурджанто Танджоно.

За даними, отриманими експертами з бортового самописця лайнера, під час дотику з водою двигун літака працював на високих обертах. Висновок про обставини катастрофи був зроблений також на підставі розташування уламків в воді. Вони розташовані один від одного в радіусі не більш як 500 метрів. Крім того, в разі вибуху уламки були б більшими за розміром, заявив глава Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії.

Boeing 737 індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air виконував рейс з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. Загинули всі 189 людей, що перебували на борту. Чорний ящик із параметричними даними був знайдений 1 листопада. Пошуки другого самописця, на якому фіксувалися розмови пілотів, тривають.

Причини катастрофи поки не названі. Літак, що розбився був вироблений у 2018 році і експлуатувався авіакомпанією із серпня.

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