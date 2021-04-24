Індонезія: військові заявили про виявлення уламків зниклої субмарини

Військові в Індонезії заявили, що 24 квітня були виявлені уламки підводного човна, який зник під час навчань біля узбережжя Балі три дні тому. На борту субмарини було 53 членів екіпажу, запас повітря мав вичерпатися 24 квітня.

Начальник військово-морського флоту Юдо Маргоно заявив, що рятувальні групи знайшли предмети з підводного човна, зокрема обладнання для запуску торпед, молитовні килимки. За його словами, це означає, що тепер субмарину вважають не зниклою, а затонулою.

Військові заявили, що підводний човен, ймовірно, перебуває на глибині близько 850 метрів, при чому його конструкція дозволяє занурення не більше як на 500 метрів.

Субмарина проводила навчальні маневри у водах на північ від курортного острова Балі, але 21 квітня не вийшла на зв’язок у встановлений термін. На місці, де, як передбачається, човен пішов на глибину, виявили масляну пляму.