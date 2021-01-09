Індонезія: рятувальники знайшли ймовірні уламки пасажирського літака, з яким втратили зв’язок

В Індонезії рятувальники знайшли ймовірні уламки пасажирського літака Boeing 747-500, з яким був втрачений зв’язок.

Їх виявили у водах на північ від Джакарати, з якої цей літак і вилетів.

У коментарі агентству Reuters рятувальники повідомили, що наразі немає підтвердження, що уламки належать літаку авіакомпанії Sriwijaya Air.

Міністерство транспорту Індонезії повідомляло, що зв’язок з літаком втратили близько 14:40 за місцевим часом (близько 9:40 за Києвом). Літак прямував зі столиці Джакарти до міста Понтіанак на острові Борнео. За даними ЗМІ, на борту було 62 людини.