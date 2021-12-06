Через виверження вулкана в Індонезії загинули 22 людини

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява зросла до 22-х, 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Рятувальні роботи сьогодні відновилися після перерви, спричиненої дощами. Раніше повідомлялося, що рятувальники дістали тіло 13-річного хлопчика після того, як погода прояснилася. Щонайменше 56 людей госпіталізовані, в основному з опіками.

Семеру – найвищий вулкан острова Ява, його виверження сталося 4 грудня. Гігантський шлейф попелу вкрив кілька сіл довкола, майже 3 тисячі будинків пошкоджені, як і школи, дороги та мости.

Востаннє виверження Семеру було у січні, але тоді обійшлося без жертв.