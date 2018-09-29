Землетрус і цунамі в Індонезії: близько 400 людей загинули

Близько 400 людей загинули, сотні поранені внаслідок потужного землетрусу і викликаного ним цунамі в місті Палу на індонезійському острові Сулавесі, повідомляє влада країни.

Двометрова хвиля прокотилася містом 28 вересня ввечері. Перед цим у регіоні, де проживає близько 350 тисяч людей, стався землетрус магнітудою 7,5.

Національне агентство з питань стихійних лих 29 вересня повідомило, що внаслідок стихії в Палу загинули 384 людини, але попередило, що це число може зрости.

Відеокадри, зняті очевидцями і показані місцевим телебаченням, показують хвилі, що вдарили по будинках на узбережжі Палу.

Землетрус і цунамі також призвели до вимкнення електрики, а це разом із повторними поштовхами ускладнює рятувальні роботи, повідомляє місцева влада.

На відео, знятому очевидцями, видно наслідки стихії: зруйнований міст, сильно пошкоджені будинки і дороги, купи уламків у місті.