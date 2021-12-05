Виверження вулкана на острові Ява в Індонезії – рятувальні операції тривають, жертв побільшало

Рятувальникам в Індонезії у пошуках людей, які могли вижити після виверження вулкана Семеру на острові Ява, заважають тліючі уламки та бруд, повідомила місцева влада. Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана зросла до щонайменше 14-ти, травм зазнали 56 людей, повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Через виверження, яке почалося днем раніше на густонаселеному острові, є багато людей з опіками.

Жителі сусідніх сіл тікали від гігантського шлейфа попелу, який піднявся на 15 тисяч метрів у небо.

Дороги та мости пошкоджено, а густий попіл заважає рятувальним роботам та евакуації. Кілька сіл залишилися вкриті попелом.

Влада встановила евакуаційні намети за межами п’ятикілометрової забороненої зони навколо кратера Семеру.

Семеру – один із понад 120 діючих вулканів Індонезії. Востаннє його прорвало у січні, але жертв тоді не було.