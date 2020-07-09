Інфляція в Україні залишається в межах 3% – Держстат

У червня 2020 року споживчі ціни в Україні були вищими на 2,4%, ніж у червні попереднього року, повідомила Державна служба статистики України.

Зростання споживчих цін у червні 2020 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилося до 0,2% після підвищення на 0,3% в травні і на 0,8% у квітні та березні. З початку 2020 року інфляція прискорилася до 2%.

Держстат вказав, що на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли в середньому на 0,4%.

Найбільше подорожчали фрукти (на 8,4%), також у межах від 0,4% до 2,3% зросли ціни на м’ясо птиці, масло, хліб, соняшникову олію, яловичину, сметану.

Овочі подешевшали на 4,7%, приблизно на 1% стали дешевшими молоко, цукор, рис, сало, свинина.

Відбулося зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4%.

Транспорт подорожчав у середньому на 1,2%.