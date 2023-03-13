У Центрі стратегічних комунікацій назвали ознаки чергової інформатаки Росії

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки, створений при Міністерстві культури та інформації, заявляє про чергову інформаційну атаку Росії.



Як повідомляє центр, у соціальній мережі Facebook з анонімних каналів противник поширює рекламу з наміром зневірити українців.



«За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще», – йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки кажуть, що головними меседжами кампанії є:

Україна програла битву за Бахмут;

На Заході не вірять в Україну;

Командування Силами оборони вже втекло, а «хлопці відбиваються самотужки»;

США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.

Фахівці центру звертають увагу, що ці меседжі розповсюджуються через новостворені сторінки, без опису та наповнення, що дозволяє уникати додаткової уваги під час модерації, облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Також про пост в рамках російської інформаційної кампанії може сигналізувати невдалий переклад тексту з російської на українську.

У Центрі стратегічних комунікацій рекомендують скаржитися та подібні публікації.