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Новини | Суспільство

1 вересня стартує пілотний проєкт із оновлення інформатики у школах – МОН

Спочатку проєкт проходитиме у 50 закладах загальної середньої освіти

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що 1 вересня розпочнеться пілотування проєкту оновлення змісту, освітніх ресурсів і підходів до навчання інформатики в школах.

Згідно з повідомленням, проєкт проходитиме у 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст предмета «Інформатика» для закладів загальної середньої освіти буде реалізовуватися на загальнодержавному рівні.

Проєктом передбачено залучення провідних українських та європейських експертів, а також представників ІТ-асоціацій, які готові надати технологічну експертизу.

Оновлення змісту предмета «Інформатика» є частиною реформи IT-освіти України, наголошують у МОН.

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