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05 Жовтень 2019, Київ 17:39
Новини | Суспільство

Міграційна служба: в Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців

ДМС: станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання

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В Україні офіційно мешкає майже 400 тисяч іноземців, повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За наявними в ДМС статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання, та 114 394 іноземці, які проживають в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання», – розповіли в Державній міграцій службі Україні.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня кількість населення в Україні становила майже 42 мільйони.

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